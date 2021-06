La falta d’un candidat de consens per assumir el càrrec de portaveu adjunt del grup parlamentari va obligar als diputats de Junts per Catalunya (JxCat) a votar entre diferents opcions per a aquest lloc d’organització interna. El resultat va ser favorable a Josep Rius, home de confiança de Carles Puigdemont, que es va imposar per un sol vot a Francesc de Dalmases, seguit per Gloria Freixa i en quarta posició, amb dos vots, Joan Canadell. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio.

Es tracta sens dubte d’un càrrec secundari, atès que el grup el lidera Albert Batet de la mà de la nova portaveu, la parlamentària dels Terres de l’Ebre Mònica Sales. Amb tot, i segons fonts del grup, la votació d’ahir no deixa de reflectir un cert clima de divergències internes entre sensibilitats diferents, com les que representen per exemple el secretari general Jordi Sànchez, i altres dirigents com Laura Borràs o Elsa Artadi.