Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha identificat un conductor de bus que conduïa usant el mòbil i menjant pipes, arran d'un vídeo que els ha fet arribar un usuari.

Segons ha informat avui RAC1, dissabte passat 29 de maig, cap a les 20.00 hores, a la línia H6 de TMB, el conductor conduïa l'autobús ple de passatgers "menjant pipes i agafant el mòbil constantment per respondre missatges i enviar notes de veu", un comportament que va cridar l'atenció dels usuaris del transport, fins al punt que un d'ells va decidir gravar un vídeo, al qual ha tingut accés l'emissora.

Fonts de TMB han indicat a EFE que "s'ha identificat el conductor del comportament que mostra el vídeo i després s'obrirà expedient per les infraccions detectades".

L'usuari que ha denunciat els fets ha assegurat que les imprudències del conductor van ser constants durant tot el trajecte que va presenciar, d'uns 20 minuts.

Conduir utilitzant el telèfon mòbil es considera una infracció "greu o molt greu", segons el Reglament General de Circulació i pot comportar sancions de fins a 200 euros i la retirada de sis punts del carnet.

L'article 18 precisa que "es prohibeix la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació es realitzi sense utilitzar les mans ni els auriculars o instruments similars".

En el cas de conduir menjant, la llei no ho prohibeix explícitament, però el mateix article sí que indica que el conductor "està obligat a mantenir la seva llibertat de moviments, el camp de visió necessari i una atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia seguretat i la de la resta d'ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via", i hi ha precedents de multes.