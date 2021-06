Ciutadans fa all in en una partida de pòquer disputada entre les dretes. Els taronges han convocat per demà una concentració davant la Delegació del Govern a Barcelona contra la concessió d’indults als independentistes empresonats per l’1-O. Els temors de la punxada, després del daltabaix electoral del 14-F, no han propiciat una retirada, aconsellada en privat per alguns representants del món constitucionalista. Els taronges són conscients del que s’hi juguen perquè ja no arrosseguen la marabunta del 2017 i perquè el PSC ha captat bona part del seu electorat, però posen tota la carn a la graella amb la presència confirmada d’Inés Arrimadas.

El PP finalment se sumarà, sense escarafalls, a la protesta, mentre que Vox se’n desmarca públicament al·legant que no participa en manifestacions organitzades per partits i no per la societat civil. Tots volen ser els promotors d’una mobilització exitosa, però pocs estan disposats a responsabilitzar-se d’un fracàs. Malgrat això, a Cs admeten que, tot i que no reuneixin les masses, com a mínim podran presumir d’haver intentat «plantar cara».

La formació liderada per Carlos Carrizosa s’ha esforçat a arrossegar Societat Civil Catalana (SCC), Impuls Ciutadà i 11 entitats minoritàries més que, malgrat no convocar oficialment la concentració, hi col·laboraran.

El «sentir majoritari»

Després de la primera manifestació a la plaça madrilenya de Colón, SCC va fixar per estatuts que «entenent la lògica de la lluita electoral entre els partits de l’àmbit constitucionalista, com a entitat s’abstindrà de participar en actes en els quals s’ataqui algun d’aquests».

No obstant això, la junta va decidir que la voluntat d’indultar els presos del Govern central requereix la presència del seu president, Fernando Sánchez Costa, en representació del «sentir majoritari» -no unànime, adverteixen fonts de SCC-, que és el rebuig del perdó.

Però per desmarcar-se de l’estela partidista, la Taula Cívica Constitucionalista, que aglutina una vintena d’organitzacions, es va plantar dimarts al mateix lloc on es retrobaran demà per exigir a l’executiu central que «no cedeixi davant l’independentisme». Fonts d’aquesta plataforma asseguren que no van convidar els partits precisament per marcar distàncies amb la seva batalla electoralista i es van reunir amb la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.

Segons fonts presents a la trobada, va ser «cordial» i Cunillera es va comprometre a traslladar al president, Pedro Sánchez, les seves reivindicacions alhora que va garantir el compliment de l’ordenament jurídic.

«No es donen les condicions», repeteixen sobre els indults. Segons el seu parer, tot i que la llei no ho requereixi, el Govern hauria d’exigir un compromís als independentistes presos amb el compliment de la legalitat. Si això no es demana, apunten, no hi ha «garanties» que no es tornin a repetir a Catalunya episodis com els de la tardor del 2017.

«Hi ha un nou idil·li entre les elits de Barcelona i Madrid i, en aquest amor cec, n’hi ha uns quants que seran invisibilitzats, els constitucionalistes, que moltes vegades hem callat. Però ja no ho farem més», va advertir el president de SCC. «No volem ser moneda de canvi per a res. Demanem lleialtat al Govern», va afegir el líder d’Impuls Ciutadà, José Domingo.

Els populars, després de meditar-ho, han acabat confirmant-hi la seva participació. A la convocatòria hi acudiran el cap de files a Catalunya, Alejandro Fernández, i el secretari general, Santi Rodríguez, però marcaran un perfil baix. «No podíem no ser-hi, però tampoc ens hi implicarem massa», diuen des del PPC.

Una polèmica «estèril»

Paral·lelament, han hagut de fer front a una polèmica que creuen «estèril» per no haver muntat carpes per recollir firmes contra els indults a Catalunya, una acció promoguda des de la direcció nacional que genera recels al territori català perquè van constatar el fiasco -reconegut amb el temps per alguns líders d’aquell moment- d’aquesta mateixa iniciativa contra l’Estatut.

«Compartim el posicionament, però aquesta estratègia, que funciona en algunes parts d’Espanya, a Catalunya no funciona», reconeix una veu que justifica no destinar-hi esforços i aparcar la resta de la feina. «És qüestió de prioritats», assenyala. Així es va acordar amb la direcció nacional del partit, ja que a la cúpula catalana coincidien de forma «unànime» en el plantejament. Fonts del PPC assenyalen que les firmes s’obtindran online i dins de les seus, però a Barcelona hi haurà una taula al carrer i ja hi ha municipis com Castelldefels on sí que es muntaran carpes.

Mentrestant, Vox espera que la segona fotografia de Colón el beneficiï tant com la primera. Des del partit no descarten mobilitzar-se a Barcelona, però un altre dia i sense el segell de Cs.