El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ho va insinuar dimecres al Congrés, responent a una diputada de Bildu, que li va traslladar la pregunta del Sindicat de Llogateres, després de dies de rumors: «El govern suspendrà la llei?». La resposta del ministre no va ser esperançadora per als defensors de la regulació: «Si una llei autonòmica vulnera el marc competencial, jo tinc políticament, moral i legal l’obligació de presentar aquest recurs. No puc mirar cap a un altre costat». Segons El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el Govern ha pres ja la decisió de recórrer davant el Tribunal Constitucional (TC) i demanar la suspensió de la llei catalana que limita els lloguers, que està en vigor des de setembre passat. La mesura serà en principi aprovada en el pròxim Consell de Ministres, que tindrà lloc el dimarts de la setmana que ve.

Segons fonts de l’Executiu, la decisió es pren després d’haver intentat sense èxit pactar amb la Generalitat canvis en la llei per ajustar-la a la Carta Magna. La impugnació per part de l’Executiu arriba després que el TC admetés a tràmit el passat gener el recurs d’inconstitucionalitat del PP. En paral·lel, la coalició de PSOE i Podem fa mesos que intenta sense èxit arribar a un acord entre els dos partits per aprovar una norma estatal sobre els lloguers, amb el partit morat pressionant perquè aquesta contingui un major nivell de protecció per als inquilins.

«Suor i llàgrimes»

Membres del Sindicat de Llogateres de Catalunya es van desplaçar ahir a Madrid per defensar davant el Congrés la llei catalana, impulsada pels moviment socials. Al costat d’ells, hi havia representants de diversos dels socis parlamentaris de l’Executiu: ERC, Compromís i Més País. També de Podem, que està en contra de el recurs, mostrant així les molt diferents visions sobre el lloguer dins de la coalició. «No podem permetre que l’Estat tombi una llei de regulació dels lloguers que ha costat suor i llàgrimes a molta gent. Que protegeix la vida i el futur de milers de persones», va assenyalar Jaume Palomera, portaveu del sindicat.

Des del Sindicat de Llogateres insisteixen, a més, que la decisió arriba després d’haver comprovat amb dades oficials que la llei catalana està funcionant. «Els preus baixen globalment als municipis en què la regulació està vigent, i augmenten en els no regulats», van assenyalar, tot destacant que no s’ha paralitzat el mercat, tal com denunciaven que passaria des del sector immobiliari. «S’han registrat xifres rècord de nous contractes», van explicar des del sindicat.

La llei catalana va entrar en vigor el passat mes de setembre. Fixa que el preu del lloguer no pot augmentar respecte el contracte anterior i que si un habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana de lloguers de la zona, el nou contracte no podrà superar l’índex de preus de la Generalitat.