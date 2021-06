L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va reclamar l’alliberament dels líders independentistes empresonats per l’1-O i la retirada de les euroordres contra Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica. Amb 70 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions, l’Assemblea Parlamentària de l’organització internacional que promou la democràcia, l’estat de dret i els drets humans va donar llum verda a la resolució que demana «considerar» l’indult als presos de l’1-O i reformar el delicte de sedició per evitar penes «desproporcionades», entre d’altres. En canvi, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va rebutjar una esmena que demanava l’amnistia per als líders independentistes.

El text demana reformar el delicte de sedició per evitar penes «desproporcionades». En aquesta línia, l’Assemblea Parlamentària va aprovar una esmena al text que demana «actualitzar i restringir la definició del delicte» de sedició per «evitar sancions desproporcionades en transgressions no violentes».

En la presentació de l’informe davant l’Assemblea Parlamentària, el ponent, Boris Cilevics, va assegurar que les penes contra els líders independentistes són «clarament desproporcionades» i que no mostren Espanya com una «democràcia viva». Amb tot, Cilevicis va destacar que el referèndum de l’1-O va ser «il·legal» i que els líders catalans van «desobeir» els tribunals. Va defensar també que el TS ha «interpretat la violència de forma molt àmplia».