Quins «plans» té el Govern després de la concessió dels indults als presos del procés. Li ho va preguntar el portaveu d’ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, al president. Però el president li va retornar la pilota ràpidament. «Quins plans té ERC després de la mesura de gràcia que ha pres el Govern? Quins plans té el Govern de Catalunya?». Pedro Sánchez va situar el focus ahir en el Congrés en el punt on volien deixar-lo ahir mateix i el seu equip després del Consell de Ministres, que va donar llum verda a la mesura més complexa de tota la legislatura, la que pot sentenciar-la, per a bé o per a mal. L’executiu entén que, una vegada que ha fet el «primer pas» per al «retrobament» i el diàleg amb Catalunya, és ara l’independentisme el que ha de moure fitxa si és que vol avançar. I adverteix que no pot tornar a posar sobre la taula el referèndum d’independència perquè el Govern no el consentirà ja que desborda el marc constitucional.

El president va insistir que el seu pla per a Catalunya és el conegut, «l’Agenda per al retrobament» que va oferir a Quim Torra fa més d’un any, i és el full de ruta per la qual «transitarà» el Govern en el seu diàleg amb Catalunya. L’autodeterminació que dimarts va tornar a esgrimir el president, Pere Aragonès, després de la mesura de gràcia, no és només contrària a la Carta Magna, va dir, és que no es pot «continuar fracturant la societat catanala», «cal començar a unir-la». Sánchez es va remetre llavors a les seves paraules al Liceu de Barcelona del passat dilluns: la unió basada en la llei fa al país més «fort», però la comunitat d’«afectes i de convivència» fa «encara més forta» Catalunya i la resta d’Espanya.

I com ja va fer en aquests últims dies, el Govern no aspira a «convèncer» els independentistes que la millor solució és la «unió», no pretén que canviïn d’ideals, però sí que els exigirà −«a vostès i a JxCat», com a socis del Govern− que defensin el «pacte constitucional, la legalitat democràtica i l’Estatut».

L’oposició carrega

L’oposició va intentar collar el Govern de Pedro Sánchez amb una decisió que La Moncloa veu com a «valenta» i «reparadora» i el PP, Vox i Cs, com un pas més cap a la destrucció d’Espanya. Ha començat la cadena de denúncies el líder del PP, Pablo Casado, que ha demanat al cap de l’Executiu que dimiteixi i convoqui eleccions ja pel «engany massiu» als espanyols.

El cap de l’oposició creu que amb la mesura de gràcia als independentistes Sánchez «ha travessat el Rubicó» i el va acusar d’arribar a La Moncloa «recolzat en una mentida», ja que en la campanya electoral va defensar el compliment íntegre de les condemnes i va assegurar que portaria de tornada a Carles Puigdemont. Casado va dir que el president parla d’«utilitat pública» per a justificar els indults, però l’única «utilitat és la seva privada». «Ha traït el jurament que va fer de protegir la igualtat dels espanyols», va etzibar entre aplaudiments de la seva bancada. «Si li queda una mica de dignitat, hauria de dimitir avui i sotmetre aquesta decisió al judici dels espanyols», va ressaltar.