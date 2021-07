El Govern vol limitar les trobades a 10 persones, mesura que fins ara era una recomanació, i farà tancar tot tipus d'activitats a les 00.30 hores, ja siguin bars, restaurants, cinemes, teatres o l'oci nocturn a l'exterior, encara obert. La intenció del Govern és que les noves restriccions per prevenir l'expansió de la Covid-19 entrin en vigor de seguida que les publiqui el DOGC. A més, tots els esdeveniments es faran asseguts i es recomana als ajuntaments que restringeixin platges i parcs per evitar aglomeracions. Es prohibeix el consum de begudes i aliments al carrer excepte en entorns escolars, segons ha explicat la portaveu, Patrícia Plaja, en roda de premsa amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena.

A més, el Govern demana als diferents ajuntaments que impedeixin l’entrada a parcs públics i platges de les 00.30 a les 6.00 de la matinada per evitar la interacció social. També torna l’obligació de limitar a 10 persones les trobades socials, ja siguin públiques o privades.

«La incidència de la Covid-19 entre joves és ja de 3.000 per 100.000 habitants. El percentatge de pacients menors de 40 anys en ucis, que abans era del 4%, ara és ja del 25%», ha destacat Argimon.

Abans de conèixer-se aquestes mesures, al matí, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, havia defensat que aquestes mesures siguin «més quirúrgiques», que no afectin l’economia i que alhora siguin efectives per frenar els contagis. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va avançar que les festes majors seran objecte de noves restriccions «quirúrgiques».

Així mateix, ha assegurat que les noves restriccions no faran perillar els festivals programats al juliol i agost, ja que fins un 90% són amb el públic assegut. Sí que ha apostat per organitzar esdeveniments culturals en formats més petits, després de la celebració del Canet Rock, el Vida i el Cruïlla amb tests i mascareta, però sense distància de seguretat. «El que intentarem a partir d’ara és que no es produeixin esdeveniments amb aglomeracions».

Garriga ha defensat la celebració d’aquests tres festivals, que van donar continuïtat a assajos clínics iniciats amb els concerts a la Sala Apolo i el Palau Sant Jordi, i l’organització dels quals s’ha treballat durant «més de quatre mesos». «És evident que se’ns han ajuntat en un moment que epidemiològicament no era bo, per això ha creat aquesta alarma, més o menys. Però venim d’unes mesures estrictes, amb tests d’antígens» als assistents, ha destacat.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s’ha mostrat aquest cap de setmana contrari que se celebrin nous festivals multitudinaris després d’algunes de les imatges que han arribat i que ha admès que no li han agradat gens. Argimon va assegurar també que és partidari de generalitzar de nou l’ús de la mascareta, tot i que va admetre que aquesta decisió només pot prendre-la el Govern espanyol.

El Govern també està preocupat per la proporció de positius i contactes estrets, del voltant del 40%, que no compleixen amb l’aïllament i la quarantena.