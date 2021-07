El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va assegurar en una entrevista a RAC1 que l’exconseller de Cultura Santi Vila també es podrà acollir al fons del Govern per pagar les fiances del Tribunal de Comptes. El conseller va explicar que aquest fons funciona com una «assegurança» que preserva el dret a la presumpció d’innocència dels servidors públics. De totes maneres, si al final del procés hi ha una sentència ferma que acredita que els funcionaris han actuat de manera «il·lícita», aquests hauran de retornar els diners íntegrament i amb interessos.

D’altra banda, ERC va fer arribar a diversos organismes europeus un informe en el que es denuncia el que considera com a «greu repressió econòmica» contra l’independentisme català i també contra alts càrrecs del govern de la Generalitat per part del Tribunal de Comptes.

La senadora d'ERC i parlamentària al Consell d'Europa Laura Castel va enviar l'informe a autoritats europees en matèria de drets humans com són la secretària general del Consell d'Europa, la comissària de drets humans i el president de l'Assemblea Parlamentària d'aquest mateix organisme.

L'informe també va ser remès al Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), la Comissió de Venècia, i la Comissió Europea per a l'Eficiència de la Justícia (CEPEJ).

Castel va advertir en aquest informe del que considera com a «greu violació dels drets humans» que comporten, diu, «les resolucions del Tribunal de Comptes» d’Espanya, així com del «impacte directe» que les seves actuacions tenen a Europa. Indica, en aquest sentit, que «el treball que fem al Consell d’Europa influeix directament en el futur immediat del nostre país» i que «això passa per denunciar la repressió incessant del Tribunal de Comptes contra el moviment independentista». Segons aquesta senadora d'ERC, l’Estat espanyol «té por» de resolucions com «l’aprovada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que exigeix la posada en llibertat dels presos polítics i la tornada de les persones exiliades».