Es confirma el canvi de tendència al Govern respecte al diàleg multilateral amb la resta d’autonomies i l’Estat. Després d’anys de rebuig del conseller d’Economia de torn a participar al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) -la reunió en què Govern central i autonomies fixen qüestions com el finançament autonòmic, com és el cas de la cita d’aquest dimecres- aquest cop el conseller Jaume Giró sí que participarà a la cita de manera telemàtica, com la resta de consellers i l’executiu. Així ho va anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. La Moncloa es va felicitar per la decisió, alhora que va insistir a reclamar al president Aragonès que també assisteixi a la conferència de presidents del divendres.

«Es connectarà, perquè segons ha explicat a la reunió del Govern, en aquesta trobada està previst que se sàpiga l’objectiu i el marge de dèficit i vol aclarir incerteses sobre els pressupostos del 2022», va explicar Plaja en finalitzar la reunió del Consell Executiu. Una manera d’intentar sostenir que no es tracta d’un canvi de criteri total, ja que el president Aragonès va assegurar que el Govern no participarà en organismes multilaterals amb altres autonomies si no són reunions de treball efectives.

El Govern es felicita

La ministra portaveu i de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va apuntar, després de conèixer la decisió del Govern, que s’ha d’aplaudir la «reconversió» per part de l’executiu català, que tornarà a participar al CPFF, després de molts anys de no fer-ho o enviar segones espases. En opinió de la ministra, suposa «implicació» de la Generalitat en el «projecte de país», informa Pilar Santos.

El rebuig del Govern a assistir al Consell de Política Fiscal es remunta a 2018. El juliol d’aquell any, i en ocasions posteriors, el protagonista de la negativa era l’aleshores vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès, que va remetre un correu electrònic al ministeri d’Hisenda comunicant la seva decisió. En aquell moment, Aragonès ja va argumentar que prioritzava la relació bilateral amb l’Estat i no organismes on les autonomies no tenen vot. El Govern ha enviat càrrecs tècnics a reunions posteriors del Consell.

La CUP es queixa

La CUP va defensar la plantada d’Aragonès a la conferència de presidents, però va lamentar la presència prevista del conseller d’Economia al consell de política fiscal i financera perquè entenen que en aquests espais només es debaten «petites millores». «No ens alimenten les molles, la CUP vol el pa sencer», va dir el diputat Xavier Pellicer, parafrasejant el cantant Ovidi Montllor. En la seva opinió, la Generalitat només ha de negociar «qüestions fonamentals com l’autodeterminació i l’amnistia» i no pegats.

L’ordre del dia de la reunió inclou el repartiment entre les comunitats dels 13.500 milions del fons covid per aquest any i informació de la ministra d’Hisenda sobre els recursos a percebre el 2022 per aplicació del Sistema de Finançament de les Comunitats i sobre la compensació que rebran de l’impacte del decret per la modernització, millora i impuls de l’ús dels mitjans electrònics en la gestió de l’IVA.