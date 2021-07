L’ANC va presentar ahir dimecres la mobilització per commemorar el quart aniversari del referèndum de l’1-O, una protesta que vinculen a l’Onze de Setembre per exigir la independència per la via unilateral.

L’entitat independentista orquestrarà una caravana de vehicles des de la Catalunya Nord i fins a Figueres carregada d’urnes per visibilitzar com les van traslladar d’amagat escapant-se del radar policial. I des d’allà van comparar, van emmagatzemar i van distribuir la logística de la jornada per tot el territori català.

Amb el lema («Lluitem i guanyem la independència»), l’ANC pretén que aquest homenatge s’allargui fins al 3 d’octubre, aprofitant el cap de setmana, com a commemoració d’una de les grans protestes contra l’actuació policial durant la consulta i contra el discurs del Rei.

El dissabte 2 d’octubre iniciaran unes marxes a peu d’aproximadament cinc hores (uns 20 quilòmetres) des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva (passant per Girona), des de Vinaròs a la Ràpita, i des d’un municipi pròxim a l’Aragó fins a un altre municipi de Lleida, encara per concretar. Diumenge es tancarà la protesta amb un acte polític a Barcelona.