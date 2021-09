La manifestació de l'11 de setembre acabarà davant l'estació de França en lloc de dins el Parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, com s'havia anunciat en un inici. Així ho ha dit en un comunicat l'ANC, que justifica la modificació per poder "garantir la seguretat de tots els participants" després que, segons asseguren, s'hagi viscut un increment en l'assistència prevista. Així, l'acte polític del final de la manifestació no se celebrarà dins el Parc de la Ciutadella, sinó que se situarà l'escenari a l'avinguda Marquès de l'Argentera, fora les portes del parc. Segons fonts del Govern, el Procicat havia demanat el canvi d'escenari per motius de seguretat.

En un inici, l'entitat havia previst que el final de la mobilització fos al Parc dels Til·lers, al Parc de la Ciutadella, per vincular-la al Parlament. Ara, però, després de converses amb Interior i Salut han optat pel canvi per "garantir la seguretat i la mobilitat". Apunten que l'amplada de les portes d'accés al parc dificultaria un entrada ordenada.

De totes maneres, asseguren que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'han compromès a mantenir obert el parc "per tothom qui vulgui acabar-hi la manifestació". Tot i aquest canvi, la resta de recorregut es manté segons el previst, amb l'inici a la plaça Urquinaona de Barcelona a les 17.14 hores. La manifestació baixarà per Via Laietana, girarà pel passeig d'Isabel II i continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera.