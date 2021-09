La defensa de Puigdemont confirma que s’ha ajornat a demà la declaració de l’expresident per donar temps al seu equip legal i també al jutge per estudiar el cas, segons informa la Cadena Ser. La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tenia previst demanar ajornar la vista que s'havia de fer a les 14h a la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir sobre la seva detenció ahir a l'aeroport de l'Alguer. Fonts del seu equip d'advocats diuen a l'ACN que «necessiten més temps» per preparar la compareixença. El tribunal ha de decidir si manté la detenció i tramita l'euroordre o la considera invàlida. Tant l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, com la seva defensa italiana donaven per fet que la declaració davant del jutge no seria immediata i que s'hauria d'esperar fins a 72 hores. Però, finalment s'ha accelerat aquest tràmit. Puigdemont va ser detingut ahir per ordre del Tribunal Suprem i ha passat la nit en una presó de Sàsser.