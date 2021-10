L’operació de confluència existent entre diferents partits catalanistes de centredreta per presentar-se com una sola força a les pròximes eleccions municipals pot tenir la seva posada en marxa el mes de febrer. Les converses avancen positivament, segons tots els actors implicats, per sobreviure i competir unitàriament als comicis de 2023 amb una proposta que «prioritzi l’eix ideològic socioeconòmic sobre el procés, al mateix temps que permeti incorporar des de federalistes fins a independentistes». En l’operació estan involucrats el PNC, Lliures, Lliga Democràtica i Convergents, forces totes elles sorgides de l’espai convergent o liberal, i a la qual s’hi sumarà amb probabilitat el PDeCAT. Units per Avançar, ara com ara, segueix al marge del possible acord.

Fonts del partit que va trencar amb Junts adverteixen que tot és encara «fràgil» i que en cap cas el seu nom desapareixerà. «Si Junts no va aconseguir que ens dissolguéssim com a partit, no ho aconseguiran ara uns altres», resolen. No obstant això, fonts de la Lliga, Lliures i el PNC sostenen que es treballa per crear un nou partit, no una plataforma, per la qual cosa contemplen deixar a les marques existents en hibernació. «Iniciativa per Catalunya existeix formalment, però tothom parla ja dels ‘comuns’», explica una font implicada en les negociacions.

Després del fallit intent de concórrer a les eleccions catalanes amb una aliança entre Lliga i Lliures, les negociacions es van reprendre abans d’estiu i, segons fonts directament coneixedores de les mateixes, avancen intensament en quatre comissions: la programàtica, l’organitzativa, la d’eleccions municipals i la de comunicació estratègica. Un dels punts de dificultat és la definició sobiranista. Mentre algunes forces són obertament no independentistes, el PDeCAT no vol renunciar a aquest objectiu, com tampoc al referèndum ni a l’amnistia.

Les dificultats també arribaran amb el repartiment del pes específic de cada partit en la nova estructura, a l’hora de definir una direcció i unes candidatures. Sobre aquesta qüestió encara no hi ha hagut decisions definitives. La cola que pot unir a aquestes organitzacions és, en el cas de les municipals, apuntar-se a l’estratègia anti-Colau en el cas de la ciutat de Barcelona, però sempre al marge de Junts, ERC i PSC, segons subratllen els participants en l’operació.

El fitxatge de l’exconseller Santi Vila per participar en aquesta iniciativa i liderar-la figura en les converses, malgrat que no s’ha tancat encara cap candidat i altres opcions continuen obertes.