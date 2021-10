A Xavier García Albiol se li acaba el temps. L’oposició a Badalona ja s’ha posat a treballar per fer fora l’alcalde amb una moció de censura que doni pas a un nou govern unitari. Després que el PSC hagi fet un pas endavant i s’hagi conjurat amb la resta de grups per fer fora Albiol, no hi ha marxa enrere i el líder socialista, Rubén Guijarro, es perfila com a alcaldable. La negativa d’Albiol a dimitir després de destapar-se els Papers de Pandora que revelen que va rebre un poder general d’una societat de Belize, un petit paradís fiscal al nord de Centreamèrica, ha permès la conjunció de diferents sensibilitats per orquestrar una operació conjunta. Fonts municipals confirmen que en la reunió celebrada ahir, la primera amb focus mediàtics, van acordar que al nou govern quedessin representats els cinc grups i van dibuixar les primeres línies de treball del futur executiu, centrat en mesures «immediates» que «evidenciïn un canvi i una nova etapa post-Albiol».

Els partits van acordar anar ràpid i es van emplaçar a tenir a punt la moció abans del proper ple ordinari, fixat per a dimarts de la setmana que ve. «Volem que Albiol acudeixi sabent-hi que serà la seva última sessió», apunten fonts municipals, i assenyalen que aquesta mateixa setmana podria quedar tancat l’acord. No obstant això, tot i que els grups coincideixen en aquesta intenció, hi ha qui advoca per no marcar-se terminis i treballar «sense pressió». Un cop estigui registrada, en 10 dies hàbils s’ha de convocar un ple extraordinari per a la moció de censura.

Aquestes veus asseguren que, com a mínim, hi haurà set tinents d’alcalde, encara que poden augmentar perquè tant el PSC com Guanyem Badalona En comú volen que la representativitat tingui en compte el seu pes electoral. La moció de censura prosperarà perquè el PP té 11 regidors i la resta en suma 16, però l’oposició està molt atomitzada: el PSC té sis regidors; Guanyem, quatre; ERC, 3; Badalona En Comú Podem, dos; i Junts, un; fet pel qual l’elaboració de l’estructura de govern serà una prova de foc. «Aquesta és la crisi més greu de la nostra història democràtica a Badalona», va asseverar Guijarro a La 2 per instar la resta de partits a unir les seves forces.

Que l’alcaldia quedarà en mans de Guijarro no entra en discussió, però sí la proporcionalitat dins de la junta de govern. Així, el repartiment de l’alcaldia, un dels motius que van portar al fracàs d’un govern d’unitat contra Albiol al maig de 2020, no aparenta ser un obstacle en les negociacions, quedant el càrrec reservat per als socialistes. Però des de Guanyem insisteixen que volen un «lideratge col·legiat», tot i que la vara la llueixi el PSC, perquè «l’alcalde ha de delegar». Descarten haver reclamat una Vicealcaldia i insisteixen que, per a això, haurien d‘acollir-se abans al règim de grans ciutats com Girona.

No hi ha marxa enrere

Tot i que el PSC havia mantingut certa ambigüitat sobre què passaria en el cas que Albiol decidís dimitir, fonts dels socialistes afirmen que una suposada dimissió de l’alcalde -encara que des del cercle d’Albiol neguen qualsevol possibilitat que això passi- no alteraria les negociacions per a un nou govern a Badalona. «La situació seria la mateixa, hi hauria un petit canvi de format jurídic de com procedir, però s’arribaria a un acord», remarquen.

Cs, per la seva banda, tot i que no té representació al consistori de Badalona, insta Albiol a «fer un pas al costat» i a deixar l’alcaldia, però reclama un acord entre el PP i el PSC que allunyi la CUP de la governabilitat de la ciutat. Albiol segueix sense voler deixar el càrrec. «De nou l’oposició, encapçalada per PSC i CUP -que van destrossar la ciutat entre 2015 i 2020- i després de mesos parlant de moció de censura, ara pretenen tornar a destrossar els avenços aconseguits en any i mig d’ alcaldia», va dir a les xarxes socials. «Si els partits perdedors decideixen tirar endavant la moció, ens veurem a les eleccions municipals de 2023», va advertir Albiol en declaracions a la premsa.