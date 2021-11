El coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, va explicar ahir que les obres del proper estiu afectaran almenys la meitat de la mitja desena de línies que gestionen i va augurar un estiu «complicat».

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, Macias va avançar que a l’estiu finalitzaran també els treballs a l’estació de Sant Andreu Comtal, i que a partir del 2022 els usuaris començaran a veure obres «de forma general» per tirar endavant les inversions, que creu que es van executant a bon ritme.

Segons va explicar, fins ara s’han tret 600 milions a licitació per millorar el servei, amb projectes com ara el desdoblament de la R3 entre Parets i La Garriga ; per al 2025 preveuen que estigui a punt la infraestructura que ha de permetre augmentar el nombre de trens que circulen per la R3, va assenyalar Pere Macias.

Davant les diferències que existeixen entre el Govern central i la Generalitat sobre els límits de traspàs de Rodalies, va rebutjar entrar en controvèrsies i va destacar que la responsabilitat sobre el servei és de tots, perquè les competències són creuades: «No podem convertir Rodalies en un camp de batalla».

Sobre el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya va afirmar que amb el traspàs de Rodalies s’ha mostrat «molt ambiciós, i aquesta ambició s’ha de combinar amb una prudència per aprendre a fer les coses».

Reclamació de recursos

Tot i això, Pere Macias va destacar que «la Generalitat és la competent, pot encarregar-ho a qui cregui: a Renfe, FGC o també una tercera companyia», i en tot cas va reclamar transferir recursos al Govern perquè pugui garantir un bon servei de Rodalies, cosa que reivindica tractar en la negociació sobre els Pressupostos Generals de l’Estat.