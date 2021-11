La Fiscalia Anticorrupció demana 21 anys i mig de presó per a Daniel Massagué, exalcalde de CDC Torredembarra (Tarragonès) per pressumptament rebre comissions irregulars a canvi d’adjudicacions quan estava al capdavant del consistori. També demana 35 anys d’inhabilitació especial per el càrrec públic.

En un escrit d’acusació al qual ha tingut accés Europa Press, presentat al Jutjat d’Instrucció Número 1 d’El Vendrell, el ministeri fiscal l’acusa dels delictes de prevaricació continuada, suborn passiu i per un delicte continuat de falsedat en documents mercantils. En concepte de responsabilitat civil, Anticorrupció demana que s’indemnitzi amb 443.934 euros al consistori.

Segons l’escrit del ministeri, a la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Torredembarra del 21 de juny de 2011 es va acordar la resolució del contracte de gestió del servei de neteja viària amb la fins aleshores concessionàries Cosbapsa. Al seu lloc, van acordar la modificació del contracte del serveis i transport de residus de Torredembarra, que es va adjudicar a l’empresa Nordvert. Els responsables de Nordvert, «de comú acord» amb Massagué, li van fer «diferents pagaments» amb la condició que «actuiï a favor de la seva empresa». La fiscalia sosté que durant la vigència del contracte es van produir ingressos en efectiu, amb un valor total de 26.936 euros.