El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, s'ha casat per la via civil amb la seva parella, l'escriptora Sílvia Caballol. L'enllaç ha tingut lloc aquest dilluns al jutjat de pau de Súria (Bages). La notícia l'ha difós el programa de TV3 'Planta Baixa', que ha fet públiques imatges de la parella. La cerimònia civil s'ha formalitzat fora de l'horari habitual del jutjat de pau, ja que els dilluns està tancat. Novell va fer pública la seva renúncia el 23 d'agost al·legant motius «estrictament personals», però dies més tard es va fer públic que el motiu de la renúncia era que mantenia una relació sentimental. En casar-se, Novell hauria incorregut en un delicte canònic, de manera que queda automàticament suspès com a bisbe.

Segons les imatges difoses per 'Planta Baixa', Novell i Caballol es van casar aquest dilluns al voltant de quarts de vuit del vespre. Només anaven acompanyats dels dos testimonis, la mare de Caballol i la seva parella. Es tracta d'un horari extraordinari, ja que el jutjat de pau de Súria només obre de dilluns a divendres al matí, de manera que dilluns a la tarda es troba tancat. El cànon 1394 del Codi del Dret Canònic estipula que «el clergue que atempta matrimoni incorre en suspensió 'latae sentientae'». Fonts properes al Bisbat de Solsona han explicat a l'ACN que això significa que quan un clergue demana per casar-se o bé es casa queda automàticament suspès per poder exercir el seu càrrec. D'aquesta manera, Novell hauria quedat automàticament suspès de totes les seves funcions eclesiàstiques, és a dir, no podria missa, fer confessions, etc. «Teològicament ell continua per sempre sent sacerdot i bisbe perquè li han imposat les mans, però està suspès de totes les funcions clericals», asseguren les mateixes fonts. De moment, Novell encara no es podria casar per la via religiosa, ja que li ha de concedir el Vaticà. Fonts del Bisbat han explicat que aquest és un procés llarg que pot durar més d'un any, tot i que deixen clar que el Vaticà li acabarà concedint.