Una persona va morir ahir i tres més van resultar ferides de caràcter lleu per inhalació de diòxid de carboni en un incident a la central nuclear d’Ascó, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. La fuita es va produir durant la recàrrega d’un sistema contraincendis, que hauria provocat una fuita de CO2, que es fa servir per apagar els focs que es puguin declarar a la planta. Els Bombers van enviar set dotacions i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) quatre ambulàncies. Quan van arribar, a la zona de la fuita hi havia quatre treballadors afectats, un mort i tres ferits més. El finat és un bomber de la mateixa planta nuclear, que disposava d’un equip d’emergència propi, i que va actuar en primera instància.

Els Mossos d’Esquadra van conèixer l’incident gràcies a l’avís d’un dels treballadors de la planta nuclear. Després de l’avís, una trucada al telèfon d’emergències 112, la policia catalana va contactar amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), que no sabia res de l’accident. Després, el mateix comandament policial va trucar als Bombers, que tampoc coneixien allò succeït. En tercer lloc, els Mossos van parlar amb la Guàrdia Civil, que és l’encarregada de protegir aquesta central.