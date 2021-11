El Departament de Salut ha decidit suspendre des d'aquest divendres al migdia i almenys fins dilluns l'obligació de presentar el passaport covid a bars, restaurants, gimnasos i altres equipaments, degut als problemes tècnics que té la web de La Meva Salut. La gran demanda del passaport en les últimes hores, més de 300.000, ha bloquejat la web i fa que molts ciutadans no puguin obtenir el certificat, que seguirà sent obligatori per entrar a l'oci nocturn com fins ara. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que dilluns es tornarà a revisar la situació per decidir quan es torna a implantar l'obligació.