El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat les al·legacions de la Fecasarm per evitar el tancament de l'oci nocturn dictat per la Generalitat per al passat Cap d'Any amb l'objectiu de prevenir els contagis de coronavirus, després que el 30 de desembre ja rebutgés, en primera instància, la suspensió cautelaríssima que reclamava la patronal. L'alt tribunal argumenta que a conseqüència de l'evolució de les dades epidemiològiques a Catalunya "l'existència dels riscos per a la salut pública derivats de situacions de contacte social és indubtable" i "evident" i deixa clar que protegir els interès públic és d'una "entitat indubtablement major que la dels interessos que invoquen els recurrents".

El passat 30 de desembre, el TSJC va decidir mantenir tancat l'oci nocturn durant aquestes festes de Nadal, inclòs el Cap d'Any, i va donar de termini a la Generalitat fins ahir per presentar les al·legacions. Els magistrats van considerar que tot i que la nit del 31 de desembre és una de les més importants per al sector no es justificava la urgència de suspendre la prohibició d'obertura i ja van al·legar que l'interès general està basat en la salut pública i el fet d'intentar no col·lapsar els serveis sanitaris.

En la resolució del recurs conegut aquest dimecres, els magistrats segueixen la mateixa línia i conclouen que no es justifica la suspensió de les mesures dictades per la Generalitat. A més, el TSJC sosté que els perjudicis al sector de l'oci nocturn no són irreparables, un argument que la patronal ha dit que no comparteix després de les "miserables compensacions econòmiques aprovades per la Generalitat" i que, afegeixen, no cobreixen ni l'1% de les pèrdues des de l'inici de les restriccions.

Un dels motius en què la Fecasarm basava la seva sol·licitud per a la suspensió de les restriccions és que eren nul·les de ple dret en considerar que Catalunya no podia dictar mesures restrictives en matèria de seguretat pública, sigui amb estat d'alarma o no, perquè és una competència exclusiva de l'Estat.

Amb tot, Fecasarm, que haurà d'assumir les costes de fins a 2.000 euros, ha assenyalat que acata la resolució però ha anunciat que presentarà un recurs de reposició i ha insistit que les mesures "al marge de la il·legalitat de les mesures, aquestes son també desproporcionades, ineficaces i contraproduents".