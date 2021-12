La Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha lamentat la decisió del TSJC de mantenir tancat l'oci nocturn la nit de Cap d'Any. El seu secretari general, Joaquim Boadas, assenyala que la sala «sap que hi ha un perjudici molt important» pel sector i considera que quan es resolgui el pròxim 4 de gener «el mal ja estarà fet». «Lamentem que no hàgim pogut salvar la nit del 31 i més tenint en compte com està de perjudicat el sector», ha remarcat Boadas. El secretari general de Fecasarm ha recordat que el tribunal ja els ha reconegut la situació «d'agonia i crisi continuada» en la que està l'oci nocturn i l'hostaleria per la pandèmia i reconeix que esperaven que la sala acceptés el recurs.

«Lamentem que no s'hagi entès que hi ha un perjudici imminent perquè es tracta de la nit més important per a aquestes empreses», ha remarcat Boadas. «La nit de Cap d'Any és la més important per aquestes empreses, moltes de les quals han hagut de tancar i molts treballadors han perdut la seva feina», ha assenyalat. Des de la Fecasarm consideren que «seria molt millor» tenir a la gent en «legals i amb grups reduïts» i lamenta que el Govern optés per «la il·legalitat». En aquest sentit, Boadas també ha advertit que els 'botellots' «no desapareixeran» i que «simplement no es veuen». «Els 'botellots' continuaran evidentment, però s'ha preferit abocar la gent a àmbits il·legals, però es tracta d'una mesura que queda bé davant de l'opinió pública. Com que ningú ho veu sembla que no contagia, però és completament ineficaç perquè els 'botellots' i les festes il·legals hi seran», ha conclòs.