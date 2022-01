La presidenta del Parlament de Catalunya, Laurà Borràs, ha assenyalat que el retorn de Puigdemont a Catalunya "ha de servir per culminar la independència". Tot i que no ha donat dates concretes, Borràs ha desitjat que la tornada es produeixi properament i ha remarcat la necessitat que l'independentisme "ha de tenir previst" què pot comportar la seva arribada. "És evident que aquesta seria la principal victòria dels que hem estat sostenint que la nostra lluita és legítima", ha dit en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Nacional'. En la mateixa conversa, Borràs no ha descartat optar a la presidència de Junts si Puigdemont abandona el càrrec per centrar-se en el Consell per la República. "Veurem", ha dit.

Pel que fa al possible retorn de l'expresident, Borràs ha defensat que seria una acció "legítima" i ha assenyalat que "hi hauria d'haver una resposta de país". "Una de les fines que s'ha de fer des de l'independentisme és preveure aquests escenaris; si ell pot tornar a l'estat espanyol, haurem de veure com es comporta l'estat espanyol davant d'aquest fet", ha comentat. "Fins ara no sembla que estigui en disposició de respectar la seva inviolabilitat o la seva immunitat [...]; fins on podem arribar? Doncs hi ha coses que no les podem permetre", ha afegit.

En relació amb la qüestió d'ocupar la presidència de Junts en cas que Puigdemont se centri en el Consell per la República, Borràs ha remarcat que les decisions que vulgui prendre "també han de ser referendades per la militància". Alhora, ha recordat que l'expresident "continua sent allò que aglutina JxCat", tot afirmant que "el fet que no presideixi el partit no vol dir que no continuï sent el seu partit".