Maria Eugènia Gay (Barcelona, 1975) va ser elegida degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) el 2017 i durant la seva gestió ha intentat mantenir la «neutralitat» política. I encara que el juny del 2021 va ser reelegida, la seva trajectòria al capdavant de l’ICAB no ha estat exempta de polèmica. La que serà nova delegada del Govern a Catalunya, el nomenament de la qual es va fer oficial ahir al Consell de Ministres, ha rebut aquests anys ferotges crítiques des de l’independentisme i des dels sectors més conservadors de la professió. Gay és tenaç, exigent, afable i, sobretot, defensora del diàleg.

Mostra d’aquest interès per la concòrdia va ser una iniciativa que va encapçalar a l’octubre del 2017, en plena expansió del procés sobiranista català. Va impulsar una comissió independent per, segons es va anunciar, «intentar aixecar ponts de diàleg i entesa» que permetessin assolir «una sortida consensuada al conflicte català» a través de la mediació. Els membres d’aquesta comissió per a la conciliació, en què van participar representants sindicals, patronals, d’universitats i de col·legis professionals, van lliurar en mà al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un acord marc per posar en marxa la iniciativa que, al final, no va arribar a bon port.

Aquest esperit dialogant li ve de família. El seu pare, Eugeni Gay Montalvo, el va professar quan va estar al capdavant de l’ICAB (1989-1997) amb un perfil progressista marcat. Amb aquest bagatge familiar, Gay entra de ple a la política com a substituta de Teresa Cunillera. Els socialistes l’han escollit per al càrrec per aquest tarannà dialogant, encara que abans ja havia aparegut a les travesses com a possible ministra de Pedro Sánchez. Però, per ara, no traslladarà la residència a Madrid. A nivell professional, és sòcia fundadora del despatx Gay-Rosell & Solano, i és especialista en dret processal civil.

Gay no ha estat aliena a les batalles polítiques que es lliuren al si d’una entitat amb més de 20.000 associats. Per exemple, des del sector més conservador se li va retreure haver convidat un acte a l’expresident de la Generalitat Artur Mas. I els col·legiats independentistes també han llançat dards contra ella.