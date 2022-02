Laura Borràs busca simbolitzar que no li passarà el mateix que al seu predecessor, Roger Torrent, en acabar acatant l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que pren l’escó a un diputat abans que la sentència a inhabilitació per desobediència sigui ferma. Però igual que el llavors president, Quim Torra, el diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, té el seu cessament confirmat per la via administrativa, encara que el Tribunal Suprem no hagi convertit la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en ferma ni s’hagi pronunciat sobre la petició de mesures cautelars. I, mentrestant, són moltes les maniobres de gesticulació política que xoquen amb el cos funcionarial del Parlament, que no desobeirà i que dóna per perduda l’acta de l’anticapitalista en tenir les credencials de la nova parlamentària per Lleida en la seva possessió.

La presidenta de la cambra catalana té fins divendres per informar la JEC de les mesures que hagi pres en compliment del dictamen. Una resolució que ja deixava Juvillà sense funcions des del 20 de gener i que l’òrgan administratiu va ratificar el 27 de gener. L’anticapitalista va cobrar tota la nòmina del mes passat, però els serveis jurídics li van comunicar verbalment, tant a ell com a la seva assessora Maria Sirvent, que aquest mes ja no quedaven subjectes a la retribució del Parlament, encara que fonts oficials de la cambra ho neguen. Si no, el Parlament podria incórrer en un delicte de malversació.

Recels a la Mesa

Però, malgrat tot això, Borràs es va plantar a la reunió de la Mesa amb la proposta de «suspendre tota l’activitat parlamentària» fins a aclarir quines fórmules es podien activar en defensa de l’escó de Juvillà. Una Mesa a la qual l’afectat no va acudir impedit per un problema de salut que el mantindrà allunyat de les seves funcions –la CUP preveu rellevar-lo a l’òrgan parlamentari, sense renunciar a la seva acta– i que es va convertir en un xoc a diverses bandes: per un costat, el PSC alertant que no podia decretar el tancament; d’un altre, ERC (i la CUP, des dels passadissos) demanant que aquest «acte de protesta» s’acotés a no més de 24 o 48 hores; i, finalment, els lletrats, que van advertir Borràs de la manca d’empara al reglament per dur a terme les seves intencions i de les possibles conseqüències judicials. L’embolic va acabar amb un concís acord en què es «proposava» frenar la quotidianitat del Parlament, instant els grups a desconvocar les comissions previstes a l’agenda fins demà, quan es preveu la cita de la comissió de l’estatut dels diputats perquè l’independentisme avali un nou dictamen en defensa de Juvillà per plantar cara a la JEC. Una comissió que canvia de mans dins de Junts i passa de David Saldoni a Jaume Alonso-Cuevillas.

L’acta de Juvillà

Borràs va entonar una declaració amb altres membres de la Mesa i la diputada Dolors Sabater en què va carregar contra les ingerències de la JEC. Tot i que la voluntat era una fotografia conjunta, el relat als passadissos estava molt lluny molt d’això perquè ERC veu com Borràs constata que el seu marge de maniobra és curt i dóna per fet que acabarà actuant com Torrent, i la CUP lliura un pols paral·lel amb la presidenta, perquè deixa a les seves mans la decisió de despullar de la seva acta Juvillà, ja que aquest no pensa renunciar. De cara a la galeria, diguin el que diguin els lletrats, els funcionaris i l’oposició, sí que defensen que Juvillà segueix sent diputat, encara que el substituiran pròximament a la Mesa pel seu problema de salut. Això també aparca, almenys uns dies, un altre conflicte: que si Juvillà vota o signa documentació, aquesta pugui ser impugnada.