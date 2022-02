El major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero va reaparèixer ahir després d’haver sigut destituït com a màxim responsable de la policia de la Generalitat. Ha sigut en un judici que s’està celebrant a l’Audiència de Barcelona per l’anomenat cas Macedònia, de presumpte narcotràfic. Una de les unitats de Trapero és la que va investigar aquest assumpte en el qual figura un confident dels cossos policials, Manuel C., fins que el jutge d’instrucció, Joaquín Aguirre, els va retirar la competència per seguir amb les indagacions.

Trapero va assegurar en la vista que amb el cas Macedònia es va intentar desacreditar la tasca d’un fiscal, d’un confident i dels mossos que s’estaven encarregant de les indagacions, fins al punt que el jutge va mantenir com a imputat un cap policial durant mesos. L’ombra de l’excomissari José Manuel Villarejo plana sobre aquesta suposada operació.