El periodista Eduard Pujol va ser un dirigent molt destacat de Junts per Catalunya fins que va ser destituït fulminantment el 26 d’octubre del 2020 sota una rotunda acusació d’assetjament sexual. Mesos després, el mateix partit que el va defenestrar li va demanar disculpes i li va prometre que seria restituït, cosa que encara no ha passat. Avui el tema és un autèntic tabú a la formació. Un motiu de gran incomoditat perquè, segons s’admet, ningú no té clar com i per què va ser cessat de manera tan categòrica. El cas és un problema molt complex en què s’entrellacen animadversions, feminisme, denúncies no executades, recels i mitges veritats sobre una decisió de la qual ningú se’n fa responsable.

Fonts de l’entorn de Pujol expliquen que, set mesos després de l’anunci de restitució, el juny del 2021, no s’ha formalitzat cap proposta, més enllà de suggeriments de rang molt menor al càrrec de portaveu parlamentari que ocupava. En canvi, a Junts sostenen que hi ha converses amb l’exdiputat i que, després d’haver esperat un temps «més que prudencial» per si algunes dones presumptament assetjades feien el pas i denunciaven, ara hi haurà una restitució «inequívoca». L’exdiputat esgrimeix una vegada i una altra la interlocutòria que envia a judici una dona que «va pressionar, va acovardir i va difamar» Pujol a través de les xarxes socials i que després el va denunciar per assetjament. En la gènesi del cas, sempre segons les fonts esmentades, estaria l’animadversió d’algunes dirigents del partit contra el llavors càrrec parlamentari, que haurien propiciat un «judici sumaríssim» en què ell no es va poder ni defensar. La portaveu de Junts, Elsa Artadi, va ser contundent en una roda de premsa: «La informació que tenim és prou greu i urgent perquè el partit el suspengués cautelarment de militància». Fonts coneixedores del cas al si del partit admeten que aquest assumpte ha generat una enorme incomoditat interna. I es fa autocrítica, encara que en privat: «Això s’ha portat molt malament, però... com et penses que funcionen les coses en aquest partit?», admet un dirigent. A Junts es nega que la destitució hagi tingut una motivació personal contra Pujol, però s’admet que hi va haver, com a mínim, una gran precipitació a l’hora de defenestrar-lo. «No es va portar mai el tema a l’executiva, mai no hem vist la instrucció interna del cas», diu una altra persona coneixedora del cas.