L’Audiència de Barcelona ha resolt que la presumpta trama de factures falses vinculada a la productora audiovisual Triacom i en la qual està acusat l’exdirigent de CDC David Madí es jutgi en un jutjat de la capital catalana de forma separada a una peça del cas 3% de presumpte finançament il·legal de CDC que investiga l’Audiència Nacional.

En una interlocutòria, la secció tercera de l’Audiència de Barcelona estima el recurs presentat per Madí i altres encausats i revoca la decisió del Jutjat Penal número 23 de Barcelona d’inhibir-se perquè la causa de les factures falses s’acumuli a la causa que s’instrueix en l’Audiència Nacional. Fonts jurídiques van indicar que això no impedeix que l’exdirigent de CDC pugui ser investigat, per altres fets, en el cas Triacom de Madrid. Per ara, no ha sigut citat a declarar.

El maig de l’any passat, un jutge de Barcelona va suspendre el judici contra Madí, que s’enfronta a una pena de dos anys de presó, per haver participat juntament amb Oriol Carbó –exgerent de Triacom, productora que treballava per a TV-3– i l’empresari Juan Manuel Parra en una presumpta trama de factures falses per defraudar a Hisenda en l’IVA i l’impost de societats el 2011.

A instàncies de la fiscalia, el jutge penal es va inhibir a favor del Jutjat Central número 5 de l’Audiència Nacional, a l’entendre que la suposada trama estava vinculada amb la peça separada de Triacom del cas 3% perquè «encobreix suposadament el finançament il·legal» del partit. En aquesta causa s’investiga el finançament irregular d’actes de campanya de CDC que eren realitzats per Hispart, empresa administrada per Parra, però que es pagaven a càrrec dels programes de TV-3 «El Gran Dictat» i «Fish and chips», produïts per Triacom.

Element comú «parcial i limitat»

En la seva resolució, l’Audiència de Barcelona assenyala que «l’element comú» entre els dos casos, el de l’Audiència de Barcelona i el de l’Audiència de Nacional, a Madrid, és «parcial i limitat» quant al delicte de falsedat documental. Per al tribunal, tot i que existeix «conexitat» entre la falsedat documental i l’«eventual finançament il·legal d’un partit polític», això no impedeix que es puguin jutjar per separat, tot i que «sota el risc» de resolucions contradictòries quant a aquesta infracció penal.

A més, raona l’Audiència, l’acumulació de les dues causes pot provocar una «evident i clara dilació amb trencament en el dret a un procés en temps raonable, transcorreguts 12 anys des que els fets van tenir lloc» i tenint en compte que el cas Triacom del 3% està encara en una «primera fase investigadora».