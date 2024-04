"Volem treballar menys i amb millors condicions"

"Volem ocupació per a tothom, treballar menys i amb millors condicions, uns majors salaris, i sobretot un habitatge digne per a tothom", ha assegurat aquest dilluns la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López.

UGT i CCOO criden a la mobilització el pròxim dimecres, 1 de maig, dia del treballador, a la plaça Independència de Girona, sota el lema "Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris". "Hem de buscar veritables formes pel repartiment de la riquesa en aquest país", ha exposat el secretari general d'UGT a les comarques gironines, Maxi Rica.

Maxi Rica i Belén López en la presentació de la mobilització de l'1 de maig / Aniol Resclosa

Els sindicats reivindiquen les "conquestes" dels treballadors en els últims anys -com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI)- "després d’una època especialment dura per la classe treballadora després de l’etapa del PP", afirma Rica. El secretari general d’UGT a Girona també ha remarcat la importància d’aconseguir reduir la jornada laboral dels treballadors. Els sindicats insisteixen que l’objectiu és passar de 40 a 32 hores setmanals, tot i que per arribar a aquesta fita cal fer passos progressius.

En un manifest conjunt, els dos sindicats també han aprofitat per demanar a la ciutadania que "participi massivament" en les eleccions a Catalunya el pròxim 12 de maig. A través d’un escrit UGT i CCOO insten els votants a donar suport a "aquelles forces de progrés que aprofundeixin en la democràcia, que garanteixin el benestar de la nostra ciutadania amb protecció social i el reforç dels serveis públics, la fiscalitat suficient i progressiva, la igualtat com a condició d’exercici de la llibertat, els salaris dignes i l’ocupació de qualitat".