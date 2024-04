Nou rècord: Abril es converteix en el mes amb el preu més barat de la història del mercat elèctric

Nou rècord. Abril de 2024 finalitza com el mes amb la llum més barata de la història, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric (OMIE). El cost de l'electricitat en el mercat majorista es va situar de mitjana en els 13,67 euros per megawatt-hora, un 20% menys que el febrer de 2014, que havia estat el mes més assequible fins a la data a un preu de 17,12 euros, i un 32,5% més barat que al març.

La baixa demanda, així com una generació hidroelèctrica en màxims històrics, una eòlica potent i la cada vegada més present energia fotovoltaica expliquen l'enfonsament dels preus en un mes en què el 55% de les hores van marcar un preu zero o negatiu.

El mes va començar donant algunes pistes. Va ser el dilluns 1 d'abril quan per primera vegada es va registrar un preu negatiu en el mercat espanyol. En concret, van ser tres hores, entre les 14 i les 17 hores, quan el mercat majorista va marcar un import per sota de zero. Des d'aquest dia i fins a aquest dimarts es van registrar un total de 99 hores a preu negatiu i 290 a preu zero.

Aquest enfonsament de l'electricitat ha coincidit amb la pujada d'impostos de la factura. A més de l'IVA, que es va mantenir en el 21% per segon mes consecutiu, l'Impost Especial sobre l'Electricitat va pujar del 2,5% fins al 3,8% i l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica (IVPEE) fins al 5,25%. Però això no ha evitat que la d'aquest abril sigui també la factura més baixa de la història.

Així, un consumidor tipus de tarifa regulada --amb 4,4 quilowatts de potència contractada i un consum de 3.500 quilowatts-hora a l'any-- pagarà menys de 45 euros per la factura d'abril, per sota dels 49,9 euros del mes anterior i dels 49 euros de febrer de 2021, que ostentava el privilegi de ser el rebut més barat fins a la data, segons els càlculs de l'expert en energia, Francisco Valverde.

Tendència baixista

Es consolida, així, la senda descendent dels preus de l'electricitat, després d'uns anys d'enormes pujades per la guerra d'Ucraïna. Al gener, el valor mitjà va ser de 74,1 euros; al febrer, de 40 euros; i al març, de 20,28 euros. Però aquesta tendència podria canviar en els pròxims mesos, d'acord amb el mercat de futurs que marca 29 euros per a maig; 43,50 per a juny; 63,85 per a juliol; 64,59 per a agost; 73,96 per a setembre i 74,25 per a octubre, segons les dades publicades per l'operador OMIP. En aquest mercat, elèctriques i 'traders' compren i venen electricitat amb lliurament en un termini establert (en aquest cas mesos) pel que s'utilitzen com una aproximació dels preus esperats pel sector.

En cas de mantenir-se el nivell que anticipa el mercat de futurs, això suposaria la volta de l'IVA del 10% a la factura de la llum a partir d'agost. En el seu decret de mesures antiinflació aprovat el passat 27 de desembre pel Consell de Ministres, el Govern va establir que si el preu de l'electricitat en el mercat majorista es mantenia per sobre dels 45 euros per megawatt-hora de mitjana el mes següent aplicaria un IVA del 10% sobre la factura. Si es desplomava per sota del llistó dels 45 euros, entraria en joc l'IVA original del 21%, com ocorrerà al maig, per tercer mes consecutiu després de finalitzar abril a 13,67 euros.