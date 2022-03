L’11 de juny de 2017, Carles Puigdemont va assistir, com a President de la Generalitat, a un acte del Primer Congrés Europeu de Líders Rabínics, que es va celebrar a l’Hotel Carlemany de Girona. En aquest acte, Puigdemont va coincidir i va conversar amb el magnat rus Vyacheslav Aminov, també assistent al congrés i que fins i tot li va regalar una tassa de te en la seva condició de president de la Federació Russa de Pentatló Modern.

El gener següent, passat l’1-0 i amb Carles Puigdemont a Bèlgica a l’espera de decidir si optava a la investidura com a president de la Generalitat després de les «eleccions del 155», aquella reunió va generar comentaris crítics i va arribar a ser amagada per l’entorn de Puigdemont: es va saber que el tal Aminov, magnat que havia fet fortuna en el sector del transport ferroviari i que era vicepresident del Comitè Olímpic Rus (amb l’encàrrec de reparar el dany que diversos escàndols de dopatge havien causat a l’esport d’aquell país), apareixia als «papers de Panamà», el llistat de societats pantalla (offshore) creades per persones acabalades i radicades en paradisos fiscals amb un únic objectiu: evadir impostos en els seus països d’origen.

El periodista Pep Taberner escrivia en una informació publicada en aquest diari a principis de 2018 («El ‘fosc’ contacte rus del candidat a Molt Honorable») que «el diari britànic The Guardian assegura que Vyacheslav Aminov va contactar amb el despatx d’advocats Mossack Fonseca -que es va situar en l’ull de l’huracà quan l’afer dels papers de Panamà va esclatar- per obrir una societat offshore a les Illes Verges Britàniques, l’octubre de 2015: Tabera Global Ltd. No sense problemes, perquè des de Mossack Fonseca dubtaven de l’origen dels diners d’Aminov, sobretot a partir del perfil que fa del magnat el web rumafia.com. Segons aquest portal, que cita una informació de Moskovskaya Pravda, l’any 2001 Aminov («emprenedor fosc»), entre d’altres maleses, hauria subornat un tinent coronel del Servei de Seguretat Federal de la Federació Russa amb 50.000 dòlars per aconseguir una reunió amb el director del cos. En la causa judicial a Aminov se’l defineix com una «persona emprenedora no-legal». El fiscal demanava 4 anys de presó i tres de llibertat condicional, que finalment es van quedar en un any i mig i tres de llibertat condicional».

Forbes havia xifrat el 2014 la fortuna d’Aminov (que continua presidint la federació russa de pentatló modern) en uns 750 milions de dòlars; entre altres propietats, tenia una finca espectacular a Pals adquirida l’abril de 2016: una mansió de 1.200 m2, amb un edifici annex connectat a través d’un porxo, un magatzem, una casa per als vigilants de seguretat, un garatge amb capacitat per a set vehicles i una piscina de pedra volcànica.