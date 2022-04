El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que exposi les «dades objectives» i els «avanços concrets» que el porten a mantenir la taula de diàleg. En una entrevista Rius va exigir saber en quins punts la negociació està «beneficiant» la independència i va dir al cap del Govern que «si no hi ha hagut avanços, ha d’admetre que Pedro Sánchez no té un projecte per a Catalunya ni cap voluntat per a negociar una solució».

«Si una taula no té recorregut, s’han de buscar alternatives», va deixar anar. El portaveu de Junts també va retreure a Aragonès que encara no existeixi un espai col·legiat amb presència de totes les forces independentistes per treballar «una alternativa». Segons el parer de la postconvergència, la negociació «no funciona, no dona fruits i no ha representat cap avanç per al procés d’independència» i, per això, va demanar a Aragonès que els faciliti «dades objectives» sobre els avanços que estigui suposant aquest desglaç.

Junts no va acudir a l’última reunió perquè el cap del Govern no va acceptar la seva proposta de delegació, una alineació que la formació no preveu modificar i que, per tant, continua comptant amb dirigents que estan fora del Consell Executiu.

Rius va inquirir en què per anar a un procés de negociació es requereix de «una posició de força» i que aquesta pansa per «una bona coordinació» dels 23 diputats independentistes al Congrés dels Diputats. «No fer-lo és un error», va apuntar, i va abundar en què «a vegades, aquests hàbils negociadors a Madrid són molt loquaços però poc eficients», en al·lusió al portaveu d’ERC en la Cambra baixa, Gabriel Rufián.

La formació postconvergent està preparant una «auditoria» sobre el pacte de govern forjat amb Esquerra fa gairebé un any, un balanç que, segons Rius, ha de servir per a «redirigir i buscar alternatives» al que no estigui funcionant, posant èmfasis en el fet que les dues forces independentistes majoritàries es van comprometre a consensuar un pla b a la taula de diàleg que conjuminés a partits i entitats, alguna cosa que no ha il·luminat.

Sobre el pacte lingüístic que van aconseguir PSC, ERC, Junts i comuns per a encaixar la sentència del 25% del castellà a les aules, un acord que va congelar la postconvergència a posteriori, Rius va dir que s’està treballant amb les entitats del sector educatiu i organitzacions en defensa de la llengua per a «ajustar» la modificació i acomodar-la al «consens polític i social». Això sí, va confiar que no es despengi la resta de partits, especialment el PSC, una vegada s’hagi esmenat el text que ells van subscriure en un inici: «La immersió lingüística sempre ha comptat amb un ampli consens a Catalunya i esperem que es mantingu».