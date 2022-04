Els comuns no donarien la confiança al president Pere Aragonès si ara es presentés a una qüestió de confiança, encara que li segueixen estenent la mà per tirar endavant polítiques «progressistes i valentes». La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va defensar ahir, en una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies, que correspon a la CUP dir si Aragonès s’ha de sotmetre a aquest procediment el 2023, com van pactar per a la investidura, cosa que podria servir per veure si el president «és de paraula i compleix els acords». «El rumb que està prenent el Govern, amb la gestió de macroprojectes, no respon a les necessitats del país. Jo crec que Aragonès s’equivoca. Nosaltres no li donaríem confiança», va deixar anar.

Els morats són molt crítics amb la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern 2030, fet pel qual, sense haver decidit encara si faran campanya en contra de la celebració olímpica de cara a la consulta del 24 de juliol, no faran seu el projecte encara que la ciutadania l’avali. «És un projecte que considerem que no suma per a la gent del Pirineu. És condemnar-la a un model productiu, el turisme, que no donarà respostes a les demandes de la gent», va raonar. La dirigent dels comuns va lamentar que tres mesos després d’haver pactat els pressupostos, el compliment en departaments com ara Salut o Educació sigui «pràcticament nul». Amb la guerra a Ucraïna i les conseqüències que comporta, va reclamar una «actualització» dels comptes, una «reorientació de partides» en què demana la participació de la resta de partits, sindicats i patronals. Sobre el pacte lingüístic, Albiach va retreure a Junts haver congelat allò subscrit i «no haver aguantat dues hores de Twitter»: «És molt important que Junts hi sigui, malgrat que moltes vegades estem als antípodes, per mantenir la transversalitat», va defensar, demanant que no es faci un ús partidista del català. També va demanar a ERC i CUP que, quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, arribi a judici, compleixin el reglament i no esquivin la suspensió, seguint el que preveu l’article 25.4 del reglament.