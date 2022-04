El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha reactivat la instrucció del cas Voloh sobre presumpta corrupció i finançament il·legal del procés. El magistrat ha posat en marxa una via de recerca per esbrinar si l’empresari i exdirigent de Convergència Democràtica (CDC) David Madí va cobrar comissions «per actes presumptament il·lícits». El magistrat ha comprovat que l’exalt càrrec convergent no apareix com a persona física al Registre de Grups d’Interessos (lobbistes) i només apareix la Companyia General d’Aigües de Catalunya, de la qual és directiu, per la qual cosa ha instat la Guàrdia Civil a comprovar si els seguiments efectuats a l’exalt càrrec coincideixen amb algunes de les dates inscrites. També ha sol·licitat a l’Agència Tributària còpia de la declaració d’operacions amb terceres persones, així com de la societat Nabul.

«Jo no he cobrat cap comissió d’un tema il·lícit. No he rebut ni un euro que hagi vingut de l’Administració», va afirmar Madí. L’empresari va reconèixer que ell no apareix en aquest registre de grup d’interès i que en la reunió en què ell va participar a la Generalitat sobre les VTC era «acompanyant» de l’empresa Mov (Uber), que era clienta. Va emmarcar la trobada en les converses que l’executiu català estava tenint amb el sector. Una de les trames que s’està investigant està relacionada amb una operació vinculada al sector dels VTC. El togat explica que quan Madí va declarar com a investigat pel cas Voloh va ser preguntat per les gestions que va realitzar per a altres empresaris en diverses conselleries. L’empresari va respondre que estava registrat com a «lobbista», segons la interlocutòria, davant la Generalitat i «per aquest motiu estava autoritzat a fer aquestes visites». L’empresari nega que contestés d’aquesta manera i assegura que va explicar, respecte les VTC, que «no sabia» si s’havia inscrit la reunió «oficial» amb la Generalitat, ja que ell només «va acompanyar» el client.