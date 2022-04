Batet dóna entrada a Esquerra a la comissió del CNI

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha decidit actuar sense retard per constituir la comissió que controla el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Després de constatar que el PP mantenia el veto a ERC i a EH Bildu, Batet va optar per la via directa i promoure el desbloqueig canviant la resolució de la presidència del Congrés que regulava la creació de la comissió. El PP ja no serà imprescindible amb el nou text perquè dels 210 vots que s’exigien, ara en seran necessaris 176. La presidenta va adduir que així es «garanteix la pluralitat».