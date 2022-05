L’independentisme posa en dubte que Sánchez i Robles fossin espiats

Esquerra, Junts i la CUP van intentar ahir col·locar el focus de l’espionatge sobre l’independentisme, després que el Govern central anunciés que el president Pedro Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també van ser víctimes el 2021 de Pegasus. Aquests partits van posar en dubte que l’executiu hagi estat objecte de vigilància -interpreten l’anunci com una cortina de fum- i van tornar a pressionar perquè hi hagi una comissió d’investigació al Congrés. També el Govern català, per boca de la portaveu, Patrícia Plaja, va insistir que, en qualsevol cas, el principal responsable de l’espionatge és l’executiu central. «És evident que pot ser una cortina de fum per intentar diluir les seves responsabilitats en l’espionatge contra l’independentisme», va dir Oriol Junqueras, president d’ERC.

El president d’Esquerra va afirmar que, tant si la Moncloa va tenir coneixement de l’espionatge com si no -si fos per exemple una iniciativa unilateral de les clavegueres de l’Estat-, ha d’assumir responsabilitats «com més aviat millor».