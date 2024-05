Junqueras es postula per seguir al capdavant d'ERC però buscarà l'aval de la militància

Només 24 hores després que el president Pere Aragonès anunciés que deixa la primera línia política pels mals resultats d'ERC en les eleccions catalanes, el líder del partit, Oriol Junqueras, ha comunicat tot el contrari. Ell, es queda. En una carta oberta a la ciutadania, ha admès la patacada electoral del diumenge, però ha assegurat que es veu "amb força de continuar treballant pel país". Així, com ha avançat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, vol continuar liderant la formació republicana i remuntar la situació. Això sí, ha puntualitzat que el seu lloc ha de ser "el que determini la militància d'ERC". Això significa, per tant, que en algun moment se sotmetrà a un congrés del partit perquè sigui els afiliats qui ho validin.

El pas donat per Junqueras és significatiu. És la confirmació que, malgrat liderar ERC des de 2011, considera que els mals resultats del diumenge no han de ser la seva final al capdavant de la formació. Per contra, el líder republicà es considera capacitat per a ser ell qui tracti de revertir el cicle electoral negatiu d'Esquerra. Un cicle que va començar amb els retrocessos en les eleccions municipals i generals del 2023 i que, el diumenge passat, es va accentuar amb un daltabaix en les catalanes fins i tot superior.

A la seva carta, Junqueras admet que "no són els resultats" esperats i que són un "missatge clar" cap a ERC. A més, assegura que el seu partit "assumirà el debat i la reflexió" que sigui necessari després de "l'avís" que els ha fet la ciutadania de Catalunya. Però, malgrat tot, assegura que es veu capaç de seguir en el seu lloc i de situar de nou ERC com el partit que encapçali "l'alternativa" al Govern que s'acabi formant, previsiblement liderat per Salvador Illa (PSC).

L'únic dubte ara és si la seva decisió de continuar no obstant els mals resultats trobarà resistència interna dins del partit. Hi ha veus que el consideren tan responsable com Aragonès de la patacada, però costa mesurar si són majoritàries i si li plantaran cara. Ara com ara, l'única veu que s'ha alçat en públic contra Junqueras és la del corrent crític del partit, el Col·lectiu Primer d'Octubre, que aquest dilluns va demanar la dimissió de tota la direcció i un canvi rotund d'estratègia. És un corrent actiu, però que fins a la data no s'ha demostrat majoritària.

Els partidaris de Junqueras sostenen que mereix una oportunitat per a seguir al capdavant del partit. El seu argument és que no va poder exercir la presidència del partit de manera plena entre 2017 i 2021, quan va estar a la presó. A més, afegeixen que no és candidat a la presidència de la Generalitat des de 2012. No ho va ser ni en 2015, ni en 2021 ni en 2024 i només ho va ser en 2017, però estant en la presó i, per tant, sense plenes facultats. Amb tot, conclouen, mereix una altra oportunitat.

Aquesta és una altra de les derivades de la carta que ha fet pública aquest dimarts. Encara que allà no ho precisi, Junqueras no s'ha descartat mai per tornar a intentar ser candidat d'ERC a la Generalitat. Ara no ho pot ser perquè està inhabilitat, però amb l'amnistia, aquesta situació canviaria per complet. Què farà? Pas a pas. Primer haurà d'aconseguir ser ratificat al capdavant del partit.

Des d'avui ens erigim com l'alternativa, ferma i exigent, contra els qui volen que Catalunya sigui la dissetena comunitat autònoma Oriol Junqueras — President d'ERC

Junqueras sí que ha donat alguna pista de com vol encarar la pròxima legislatura. La seva idea és que ERC sigui un partit d'"oposició" i que, per tant, no es presti a la investidura d'Illa. "Serem oposició al servei del país. Des d'avui ens erigim com l'alternativa, ferma i exigent, contra els qui volen que Catalunya sigui la dissetena comunitat autònoma", conclou a la carta. No obstant això, no és clar que ERC pugui esborrar-se fàcilment dels pactes d'investidura. La seva posició podria virar si, davant el risc de repetició electoral, les seves perspectives electorals continuen disminuint.

Executiva el dilluns

Aquest dilluns el partit va celebrar una reunió de l'Executiva, la primera per a analitzar els resultats. Segons diversos testimonis consultats per El Periódico, la sensació majoritària és que el partit es donarà una treva interna fins al cap de les eleccions europees. És a dir, ara centrarà tots els esforços en la campanya i, després, ja es veurà com s'encaren els futurs lideratges. El mateix Junqueras, a la carta assenyala que cal "aixecar-se amb força" i que el primer pas són aquests comicis a l'Eurocambra. "La militància ha de fer un pas endavant, un pas d'amor propi, i un pas per defensar el futur de Catalunya a Europa", exposa.

Després de les eleccions europees, no obstant això, sí que serà ineludible per a ERC començar a abordar cap a on avança el partit. Junqueras ja té decidit que la recuperació passa, en part, per seguir al capdavant del partit i que serà la militància qui decideixi. Si algú vol presentar una alternativa, no hauria de trigar a moure fitxa.