Posen escuradents als panys de sis comerços vinculats al turisme a Girona

Nova onada de vandalisme cap al sector del comerç vinculat al turisme i al sector de la bicicleta a la ciutat de Girona. Fonts del sector han explicat a Diari de Girona que almenys sis establiments han patit atacs als panys els darrers dies. La majoria de les accions es van produir la nit del divendres al dissabte passat al llarg del Barri Vell. Pràcticament des del Jardí de la Infància fins a la plaça de Sant Pere. La presidenta de Girona Centre Eix comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, ha elevat a vuit els assalts, en una entrevista a Girona FM. Un d’aquests però, es tractaria d’un intent de robatori a un local de la Rambla i que molt probablement no té el rerefons dels altres casos.

En almenys cinc dels casos es van posar escuradents trencats al forat del pany. D’aquesta manera s’impedia posar la clau per poder obrir l’establiment. Els responsables dels comerços van haver de canviar el pany per poder obrir i tancar la porta amb normalitat. En un dels casos es va trencar una caixa on el negoci permet als clients fer el check in. Un dels locals també va aparèixer amb una ampolla de cervesa trencada al vidre de la porta. En un vídeo es veu un noi remenant el pany i llançant l’ampolla.

De fet, des que en una protesta el dia 1 de maig es van pintar diversos establiments del sector del turisme i la bicicleta, hi ha hagut multitud de moviments. Una vintena de negocis s’han associat per defensar els interessos, pacificar la situació i buscar la conciliació entre les parts. També hi ha hagut trobades d’aquest col·lectiu amb representants polítics. Ahir mateix, n’hi va haver una dels comerciants on hi va ser present l’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, la regidora de Seguretat, Sílvia Aliu i Gifre, i tinent d’alcaldia de cultura, Quim Ayats i Bartrina. També se n’ha fet amb la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras.

Una pintada a un supermercat del carrer Ciutadans. / Oriol Puig

El ple de dilluns

De fet, aquelles pintades , encara cuegen. Tota l’oposició va preguntar, durant el ple de dilluns, si el govern ho condemnava. Sobretot en referència a l’alcalde, que aquell dia simplement va afegir-se a les declaracions de la vicealcaldessa, que va criticar l’actuació dels manifestants. Aquest dilluns el batlle gironí va expressar-se amb paraules pròpies. Salellas va apuntar que s’havia «de lamentar» que s’haguessin fet les pintades i que li «agradaria que no passés».

Tot plegat va passar durant els precs i preguntes que fan els regidors de l’oposició. Van preguntar sobre l’assumpte el representant de Vox, Francisco Javier Domínguez, el del PP, Jaume Veray, i la regidora del PSC, Cristina Cots, que van posar en relleu la importància del comerç per l’economia gironina i van demanar als representants de govern un posicionament pel que havia passat aquell dia.

Pintades contra els establiments turístics i ciclistes de Girona / Josep Coll

Per Esquerra Republicana, Quim Ayats i Bartrina, que va explicar que el mateix dia ja van reaccionar a les xarxes socials lamentant els fets i perquè consideraven que no era «tolerable» el que havia passat i menys fent pintades al patrimoni de la ciutat, com a responsable de Cultura. Ho deia en el sentit que algunes façanes tenen certa rellevància històrica.

Per Junts, la vicealcaldessa i responsable de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras, va reiterar les declaracions de condemna que havia fet el dia dels fets i va recordar que hi ha vídeos amb imatges amb gent encaputxada. Va titllar d’absolutament condemnable «l’assenyalament» que havien fet els assaltants.

Finalment, l’alcalde, Lluc Salellas (Guanyem), va explicar que lamentava i que no li agradava el que havia passat i va ressaltar, com també ho havien fet Ayats i Geis, que hi ha hagut reunions amb les parts implicades. Salellas va exposar que davant «la crítica social», s’han de trobar maneres, des d’una perspectiva del «diàleg» i «punts de trobada» per articular propostes i que les respostes busquin l’interès general de la ciutat. En aquest sentit, va indicar que hi ha hagut trobades amb el teixit associatiu, veïnal i comercial.

