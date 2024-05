San Emeterio pot ser el nou director esportiu del Bàsquet Girona

Poques hores després que el Bàsquet Girona tanqués la temporada, els rumors ja circulen a l'òrbita del pavelló de Fontajau. Segons va avançar la COPE, Marc Gasol ha fet una oferta a Fernando San Emeterio, amb passat a la ciutat del 2006 al 2008, per convertir-se en el nou director esportiu del conjunt gironí, que l'any vinent disputarà la Lliga ACB per tercera temporada consecutiva. Sempre segons el mitjà, fa uns dies que San Emeterio, actual assistent del València Basket, va traslladar l'oferta als dirigents del seu club, i l'està valorant. Les parts s'han donat un temps per analitzar la situació i definir si San Emeterio aterra a Girona o continua allà a on és.

El club gironí busca recuperar una estabilitat que per moments va perdre a mitja temporada. Tant als despatxos com a la pista, on l'arribada de Fotis Katsikaris a la banqueta va ser decisiva per assolir la salvació. El tècnic grec encara no està confirmat per a la temporada vinent.

