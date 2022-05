Imputen un sergent dels Mossos per la pèrdua d’un ull

El jutge ha imputat un sergent de la unitat d’antiavalots dels Mossos (Brimo) per la pèrdua d’un ull d’una manifestant de 19 anys a causa de l’impacte d’un projectil de foam en les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasél el febrer del 2021. Aquest comandament era l’encarregat de l’operatiu policial aquell dia i se suma així a dos agents escopeters més que ja estaven sent investigats i que hauran de declarar l’1 de juny.

Ahir va comparèixer com a testimoni davant del titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, el cap de la Brimo a Catalunya, que va ratificar, com a màxim responsable dels protocols, com s’ha d’usar el foam. És a dir, amb un mínim de 20 metres de distància respecte dels manifestants i sempre apuntant per sota la cintura. El comandament va precisar que els projectils «no són una arma de precisió».