El jutge del cas Jubany posa la lupa sobre el club excursionista de Sabadell

El jutge de Sabadell Juan Díaz Villar, que instrueix la reobertura de l’assassinat d’Helena Jubany, lluny d’atendre la petició d’arxiu de la defensa de l’investigat Xavi Jiménez, ha ordenat que es practiquin més proves per continuar avançant en una causa que semblava enterrada. Citarà com a investigats Francesc Macià i un amic de Jaume Sanllehí. Macià era el responsable de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i Sanllehí, un membre del mateix col·lectiu, al qual pertanyen Jiménez i Santi Laiglesia, que va ser investigat per aquests fets en el passat i sempre ha estat el principal sospitós per part de la Policia Nacional. D’aquesta manera, la justícia torna a posar la lupa sobre la UES.

Les dues declaracions es prendran a petició de l’acusació particular que exerceix Benet Salellas en nom de la família Jubany. Segons aquesta acusació, Macià i Sanllehí tenen informació sobre com va ser assassinada Jubany i, per motius que desconeixen, han actuat encobrint els assassins. L’instructor també ha ordenat revisar la roba d’Helena Jubany buscant noves mostres d’ADN. I si aparegués material genètic desconegut a la roba de la víctima, llavors es contrastaria amb l’ADN de Jiménez. L’examen forense va establir fa 20 anys que Jubany no va patir abusos sexuals. Aquesta conclusió mèdica es va imposar, sobretot, perquè no es van apreciar esquinços.