Colau demana l’arxiu de la causa de les subvencions

Els advocats de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han sol·licitat al jutge que investiga les subvencions a entitats afins l’arxiu de la causa davant l’absència d’irregularitats i la correcció en la tramitació administrativa dels expedients, així com per «l’absoluta falta d’intervenció directa o indirecta» en els mateixos de l’edil més que en l’acte final d’aprovació, adoptats per «unanimitat» en la comissió de govern. Els lletrats destaquen en el seu escrit que els documents incorporats i les declaracions «acrediten», sense necessitat de la pràctica d’altres diligències d’investigació, que els fets «no són constitutius de cap delicte».

El Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona va citar a declarar Colau com a imputada després d’admetre una querella presentada per l’Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica que denunciava les subvencions a entitats afins.