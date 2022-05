Catalunya estudia presentar una candidatura olímpica sense l’Aragó

La Generalitat de Catalunya no descarta presentar una candidatura en solitari del Pirineu català per acollir els Jocs Olímpics d’Hivern de 2030 si el Govern de l’Aragó finalment no s’afegeix al projecte. En declaracions a RAC-1, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va explicar que la proposta de la Generalitat continua sent una «candidatura col·laborativa» amb l’Aragó perquè «té avantatges», però si el Govern aragonès continua posant «tantes objeccions», Catalunya igualment podria «presentar candidatura».

«Ens hem guanyat l’oportunitat de poder optar. Ningú té dret a espatllar-ho», va remarcar Vilagrà, que va evitar «avançar esdeveniments» perquè abans vol aprofitar les opcions de presentar una candidatura conjunta amb l’Aragó. Segons va assegurar la consellera de la Presidència, Catalunya es «mereix poder presentar la candidatura olímpica» i sempre ha «plantejat la col·laboració amb altres territoris», per la qual cosa encara espera que «tothom acabi sent responsable i treballi en positiu».