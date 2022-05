El Ministeri de Justícia ha acceptat la petició de la mare del nen de dos anys assassinat pel seu pare a Barcelona l’agost de l’any passat, que va demanar canviar els cognoms del menor perquè no portés el patern. Ho van explicar ahir en un comunicat les advocades Carla Vall i Marta Ariste, que representen la mare del nen.

Van detallar que l’ordre ministerial autoritza el canvi de cognoms «per raons excepcionals i amb la urgència que exigeix una reparació immediata» i que la decisió es pren sobre la base de la nova redacció de la Llei del Registre Civil d’acord amb la Llei de protecció Integral contra la violència de gènere.

Les advocades van lamentar que després del crim es van trobar «amb un buit legal, on es permetia el canvi de cognoms en vida però no postmortem», i van celebrar l’autorització com una mesura pionera de justícia restaurativa. «Continuem exigint un canvi legislatiu perquè aquest canvi de cognoms deixi de ser un procediment excepcional, i que passi a ser regulat per poder tramitar-se per les vies d’urgència», van afegir les advocades, que van reclamar que el canvi es pugui fer de manera immediata després de la mort per poder celebrar el funeral amb els nous cognoms.