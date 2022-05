Els Mossos d’Esquadra han arrestat el marit de la dona el cos de la qual va ser trobat el 4 de març a l’interior d’un contenidor de les escombraries de la població de la Granada del Penedès. Es tracta d’un home de 51 anys amb antecedents per violència masclista que havia estat condemnat per maltractaments i que havia ingressat a la presó per aquests fets. No obstant, quan va sortir del centre penitenciari, i malgrat les vegades que l’havia agredit i que existia una ordre d’allunyament, la dona va tornar a viure amb el seu marit. I va ser ell qui va acabar assassinant-la i abandonant les restes del seu cos en bosses d’escombraries.

Fins ara, l’única detenció que havia transcendit sobre el crim havia estat del germà de la dona, que va ser qui va dipositar el cadàver al contenidor. Per aquesta raó, la dona no havia sigut comptabilitzada com una víctima de la violència masclista. Ahir, no obstant, els Mossos van enviar un comunicat en el qual aclarien que un mes i mig després de l’homicidi també van arrestar el marit de la víctima, a qui a més consideren l’autor material de la seva mort. El cos de la dona va ser trobat per un veí a l’interior d’un contenidor i ell mateix va donar la veu d’alarma.