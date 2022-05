Bèlgica descarta de forma definitiva l’entrega a Espanya del raper Valtonyc

La justícia belga va decidir ahir que no extradirà el cantant balear Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc, després de tornar a estudiar el seu cas un cop el Tribunal de Cassació va ordenar repetir el judici per injúries a la Corona.

El tribunal d’Apel·lació de Gant, amb una nova composició, ha analitzat si la llei belga és aplicable al delicte d’injúries a la Corona després de descartar el lliurament pel delicte d’amenaces i enaltiment de terrorisme. Aquesta resolució pot ser el darrer episodi de la travessia judicial del raper mallorquí a Bèlgica. Encara que segueix oberta la via per a un altre recurs de cassació, diferents fonts judicials veuen «altament probable» que el cas s’acabi a Gant. Fins ara, els tribunals belgues han rebutjat dues vegades la seva extradició a Espanya, però el Tribunal de Cassació va estimar el recurs de la Fiscalia belga i va ordenar repetir el judici per comprovar si es donen les condicions i hi ha arguments per rebutjar el lliurament. El raper va arribar a Bèlgica el 2018 quan va fugir d’Espanya després que l’Audiència Nacional confirmés la pena de presó a tres anys i mig pels delictes d’injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces.