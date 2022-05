Dos dies després que la bici exhibís múscul amb la amb la Kidical Mass, segurament la concentració ciclista més gran de la història recent de Barcelona, un bon grapat d’entitats van presentar ahir una proposta de peatge urbà per reduir la presència de cotxes a la ciutat i així generar menys contaminació. El suggeriment és molt concret: quatre euros per poder circular (amb excepcions) i un termini de dos anys per posar-lo en marxa.