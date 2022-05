Gravacions de Villarejo relacionen Interior amb l’Operació Catalunya

Si la situació processal de l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez en el cas Kitchen no era gaire favorable, perquè ja està esperant judici, un dels àudios que es van conèixer ahir encara li complica més. En una conversa que manté amb l’excomissari José Manuel Villarejo deixa constància que era coneixedor de l’Operació Catalunya i de la Kitchen, en què es va espiar l’extresorer del PP Luis Bárcenas.

El diàleg, datat l’agost del 2014, entre el que era número dos del ministeri quan l’encapçalava Jorge Fernández Díaz i Villarejo comença parlant dels pagaments amb càrrec als fons reservats que des del Ministeri d’Interior es feia tant a Vicky Álvarez, que va ser xicota del primogènit de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, com a Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas, a qui es contracta per espiar-lo i intentar arrabassar-li la documentació perjudicial per al PP que guardés.

El comentari es produeix quan Villarejo li planteja els recels de la primera, en sentir-se enganyada per «Alicia», en referència a la que aleshores era presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i Martínez respon amb un «però nosaltres hem complert», i Villarejo li replica: «Amb el tema de les peles, sí. I seguim».

I aquí introdueix també el ministre, del qual diu que va haver de parlar amb el llavors director adjunt operatiu, Eugenio Pino, perquè Álvarez havia amenaçat Alicia i temien que «parlés», malgrat que portessin dos anys pagant-li un sou. Villarejo explica que els pagaments es fan «amb rebuts sense cap mena de capçalera», amb la identitat de «Javier Hidalgo», com a pagador. En aquell moment, Martínez pregunta «i al cuiner qui li paga?», i el seu interlocutor replica que ell, però també «d’aquesta manera».