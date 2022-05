Un any de presó per a l’exnúmero dos de la Policia pel «pendrive» dels Pujol

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha revocat l’absolució de l’exdirector adjunt operatiu de la policia Eugenio Pino per introduir un «pendrive» de dubtós origen amb informació de Jordi Pujol Ferrusola en el procediment en què s’investiga tota la família, i l’ha condemnat a un any de presó, multa de 7.200 euros i a indemnitzar el primogènit de l’expresident de la Generalitat amb 2.000 més per un delicte de revelació de secrets. Es tracta de la primera condemna dictada en relació amb les clavegueres policials.

En absoldre’l el 2020, l’Audiència de Madrid va assenyalar que no li corresponia «jutjar una època, una manera de treballar, ni el debat polític social que va poder suscitar una determinada manera de gestionar la Direcció General de la Policia», i es limitava a declarar que el director adjunt de la Policia tenia indicis que el polèmic dispositiu de dades havia estat obtingut sense autorització judicial, «per vies si no il·lícites, sí fosques». Tot i això, considerava que la indiscreció que penalitza el Codi Penal «no pot ser comesa per policia o funcionari públic que hagi accedit a la informació invasora de la intimitat d’un ciutadà per raó del seu càrrec». El TSJM, en canvi, declara que va cometre el delicte quan va facilitar al CNI, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia i l’Audiència Nacional el «pendrive» sense advertir «en cap moment de l’origen il·lícit de la prova». L’acusat, «per la seva condició de funcionari públic», s’hauria d’«haver abstingut d’entregar-lo a ningú sota cap condició», sobre tot a organismes aliens al procediment judicial.