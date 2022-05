El COE dóna per trencada la candidatura conjunta als Jocs

L’enèsima reunió per desbloquejar la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 només va servir per constatar que l’acord quedava lluny. La frustració del Comitè Olímpic Espanyol (COE) sembla que ha arribat a l’extrem que renuncia a mantenir noves reunions per a una candidatura conjunta. Davant l’enroc d’Aragó i veient que el temps s’esgotava, Alejandro Blanco va donar per tancat el temps del diàleg i presentarà al COI la seva pròpia proposta, deixant-la oberta a qui s’hi vulgui sumar.

La Generalitat va reiterar el desig que «el COE explori totes les opcions», inclosa la d’uns Jocs de Catalunya en solitari. «Demanem celeritat, volem els Jocs», van afirmar, tot destacant que Catalunya «ha respectat tots els acords».