Terradellas deixa Junts després de denunciar falta de democràcia interna

Víctor Terradellas, conegut per la seva tasca d’intermediació d’emissaris russos amb el president Carles Puigdemont abans de la declaració d’independència el 2017, i que va ser responsable de política exterior de Convergència, deixa Junts per Catalunya denunciant falta de democràcia interna en la celebració de les eleccions primàries a Reus i qüestionant l’independentisme del partit. Fonts de la direcció de Junts van respondre que les primàries s’han organitzat de manera «impecable» i també que consideren «inacceptables» les crítiques del ja exmilitant.

Terradellas va optar a ser candidat a l’alcaldia de Reus, però segons va explicar ha topat amb una candidatura ja preparada a favor de Teresa Pallarès. «Ara per ara si et vols presentar no tens cap oportunitat, la persona que proposi la direcció és per aclamació, ja no existeixes», va denunciar. Segons la seva versió, «tots els partits tenen aquest defecte, tot està excessivament estructurat». En aquest sentit, va acusar l’actual direcció de no seguir la pauta de partit obert i horitzontal que es plantejava Puigdemont: «Aquest no és el partit que va dibuixar ell. Quan el va imaginar, segur que ho feia de forma horitzontal i participativa».